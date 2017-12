Fout op fout bij nieuwe sporthal Udens College

D66 Uden: 'Aldi op plek Van Oort is historische vergissing'

14:14 UDEN - De fractie D66 in Uden ziet niets in de mogelijke komst van een Aldi-supermarkt aan de Vijverlaan. ,,Er zal sprake zijn van een historische vergissing als het markante Van Oort-pand gesloopt wordt ten faveure van een lelijke Aldi-doos", stelt de partij in schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders.