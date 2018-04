Gasten geven zichzelf bloot tijdens Stoere Mannen Sterke Verhalen

UDEN - De eerste editie van Stoere Mannen Sterke Verhalen in de Udense Pul werd aangekondigd als een avond waar schrijvers Leon Verdonschot en Henk van Straten, beiden geen standaard schrijvers, zouden komen vertellen over mooie leeservaringen en absolute aanraders.

Het idee was een combinatie van boeken en muziek. In de kleine zaal van De Pul stonden zo’n dertig stoelen op een rijtje. Het publiek was aan de oudere kant, punkband Dowzer verzorgde de muzikale intermezzo's. Enkele aanwezigen leken zichtbaar opgelucht toen de laatste tonen waren uitgestorven en de presentatrice van de avond Evi Savelkouls de microfoon pakte.

Tatoeages

Een uur lang, onderbroken door een pauze van een kwartier, vertelden Verdonschot en Van Straten over hun leven als schrijver. Verhalen die soms verrassend persoonlijk waren. Meermaals toonden beide ‘stoere mannen’ zich kwetsbaar op de bank van Evi. Iets waar ze ook wel op uit was zo verklaarde ze naderhand: ,,Ja, dat is wel wat ik hoopte te bereiken. Ik wil dat kleine hartje laten zien.”

Opvallend voor de aanwezigen was misschien wel de bescheidenheid van Van Straten, iemand die met duidelijk zichtbare tatoeages stoer oogt. Acceptatie, zo blijkt, is voor de schrijver en journalist erg belangrijk. ,,Ik wil best wel graag geaccepteerd worden als literair schrijver”, zo zei hij. Vooral z’n tatoeages belemmeren die acceptatie. ,,Mensen denken dat ik een of andere rock-'n-rollgast ben die even een boek heeft geschreven.”

Waar bescheidenheid de schrijverscarrière van Van Straten kenmerkt, leek Verdonschot van die eigenschap geen last te hebben. ,,Als ik mijn eigen werk al niet goed vind, wat moeten andere mensen er dan wel niet van vinden.”

Geen daverend succes

Het was niet de eerste keer dat beide mannen in Uden waren. Hoewel de gedachte aan De Pul bij Verdonschot niet de beste herinneringen opriep, want zijn eerste optreden in De Pul met kompaan Denvis was geen daverend succes.

,,Samen met Denvis, een vriend en muzikant, had ik een toertje opgezet om mijn boek Hart tegen Hart te promoten. De eerste stop van de toer was een groot succes en de tweede stop was de Pul in Uden. De ramen waren beslagen en wij dachten het is weer stampvol. Binnen stonden veel jongens, er werd keihard muziek gedraaid en enkelen waren aan het poolen. Wij vonden het bijzonder dat deze jongens naar ons kwamen kijken.”

Verdonschot vroeg aan iemand van De Pul: ,,Deze mensen weten dat wij hier komen optreden?” Waarop de organisator antwoordde: ,,Nee, maar dat vertellen we ze gewoon wel.”

,,Halverwege het poolpotje werd er een laken over de tafel gegooid. 'Afgelopen nu, er is nu optreden.’ Toen werden wij aangekondigd met de zin: ‘Jongens er komen nu twee mensen iets vertellen.’ Iedereen liep weg.”

Tweede editie