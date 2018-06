Gebakken spons gevonden op fietspad in Uden

Avondvierdaagse De buienradar bepaalt in Uden of er gelopen wordt: 'Niet met 2000 kinderen door onweer'

7 juni UDEN - De Stichting Schoolsport, die de avondvierdaagse in Uden organiseert, houdt Buienradar nauwlettend in de gaten. Vrijdagavond is de grote intocht, als onweer dan maar geen spelbreker wordt. Het Brabants Dagblad houdt de vierdaagsen in deze regio mee in de gaten