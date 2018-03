'Gemeente moet vasthouden aan bouw in Sesterpark Uden-Zuid'

Nieuw natuurcentrum Maashorst mogelijk in Schaijk

12:08 NISTELRODE/SCHAIJK - Het natuurcentrum De Maashorst wordt mogelijk verplaatst naar de Palmstraat in Schaijk. Stichting Natuurcentrum De Maashorst en stichting Maashorst willen kijken of de hoofdlocatie van het natuurcentrum in Schaijk kan komen. Het huidige centrum in Slabroek wordt dan mogelijk een dependance.