Grootste reizende spookhuis ter wereld komt naar de Udense kermis

Kasteel

De kermis in Uden begint vrijdag en duurt tot en met zondag 22 juli. Rondom de kermis is een uitgebreid programma opgezet. Op maandag is de wekelijkse maandagmarkt in de centrumstraten. Dinsdagmiddag is de Holiday-kermis, waarbij het geluid en snelheid van de attracties zijn aangepast. Woensdag is de vuurwerkshow gepland en op de laatste vrijdag is het Pink Friday. Net als vorig jaar is er een special KermisUden app met alle info voor de bezoekers op een rij.