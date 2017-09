Heavy Hoempa uit Uden: van carnavalrepertoire naar heavy metal

UDEN - Met zonnebrillen op, lange zwarte leren jassen aan en daaronder lompe kisten. Zo kwamen ze binnen voor hun eerste optreden als Heavy Hoempa ruim vijf jaar geleden. Het was in Vleuten.

Saxofonist Robert van Asseldonk (52) moet er nog om lachen: ,,De mensen hielden op met praten. Je zag ze denken; 'oei, het was hier altijd zo gezellig, komt dát tuig binnen'. Maar toen we ons eerste setje hadden geblazen, viel het kwartje. Gelukkig, het is maar gewoon een blaaskapel."

Succes

Dat bleek niet helemaal waar. Uit die blaasinstrumenten kwamen harde rocknummers zoals Ace of Spades van de metalband Motörhead. En dan op zijn 'heavy hoempa's'. Verbazing nam het over van wantrouwen en sloeg vervolgens om in enthousiasme. Het werd een succes en vanaf dat moment was de band eigenlijk geen blaaskapel meer, maar een band met blazers die vooral snoeihard speelt. Met aankondigingen door Van Asseldonk die met zijn donkere, schorre stem de boel aanjaagt.

Heavy Hoempa bestaat uit zeven blazers en een drummer. Van Asseldonk en trombonist Imre Luif spelen al 23 jaar samen. Het begon ooit als blaaskapel 'De Pepper Tetters' met het normale carnavalsrepertoire. Overal kregen ze te horen 'jullie kunnen alleen maar hard'. Daarom zijn ze maar helemaal overgestapt op rocknummers, aangepast voor hun blaasinstrumenten. ,,We wilden ons onderscheiden van de rest. Sindsdien is er een brede discussie over ons. De een zegt dat het niet kan, want wat wij doen past niet bij carnaval of metal, de ander vindt het juist te gek omdat het een keer wat anders is."

Vijf miljoen views

Het begon allemaal echt te lopen toen de band vorig jaar vijf miljoen views in een weekend kreeg op YouTube, met hun vertolking van The Ace of Spades van Motörhead. Het was een filmpje uit 2013 nota bene. Ook de muzieksite Rock vs. Metal bleek het filmpje gedeeld te hebben. Van Asseldonk: ,,Aan de reacties zagen we de wereld wakker worden en kregen vragen voor boekingen uit Japan, Amerika, Australië. We spelen in elke taal en zijn blijkbaar redelijk uniek. Maar, om nou voor één optreden zover te reizen, dat is niet te doen. Dat dit gebeurde, is heel vet. Wie weet, ooit ..."

