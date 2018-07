Hemelrijk schakelt uitzendbureau in om oproepkrachten te ontlasten

Odiliapeel wil rolstoel­pad net zo breed als in Maashorst

17 juli ODILAPEEL - Het splinternieuwe rolstoelpad in Odiliapeel is te smal en moet breder gemaakt worden. Dat stelt het CDA in een brief aan het gemeentebestuur van Uden. Volgens de christendemocraten moeten rolstoelgebruikers in de Peelse bossen net zo veel ruimte krijgen als elders in de gemeente, bijvoorbeeld in de Maashorst.