Het Vorstenbosch van Henny van der Heijden: 'Actief zijn, dan maak je meteen deel uit van het dorp'

Waarnemer John van de Laar definitief benoemd tot pastoor in Uden

7 oktober UDEN - John van de Laar (53) wordt definitief benoemd tot pastoor van de parochie Sint Petrus in Uden. Hij was sinds begin 2017 al waarnemend pastoor in Uden. Daarnaast was hij ook pastoor van de Damiaanparochie in Helmond, maar daar stopt hij nu. Herman Schaepman (51), kapelaan van de Sint Petrusparochie, vertrekt uit Uden.