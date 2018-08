Honderdjarige Harry Breeuwer: Elke dag een flesje bier en blijven ademen

Marianne's Boekwinkel Uden sluit, Solidari­teits­werk­plaats verhuist

12:28 UDEN - Het hing al vaker in de lucht maar nu is het definitief: Marianne's Boekwinkel in het oude postkantoor van Uden stopt ermee. De Solidariteitswerkplaats die ernaast zit, verhuist naar het Multicenter aan de Loopkantstraat.