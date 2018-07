Hoogste percentage geslaagden havo op Zwijsen College in Veghel; hoogste percentage vwo op Udens College

Op Gymnasium Bernrode in Heeswijk behaalde 92 procent van de leerlingen het vwo-diploma. Alle vmbo's in deze regio hebben een slagingspercentage van 94 procent of hoger. Uitschieters zijn vmbo-basis en vmbo-kader van het Fioretti College in Veghel, met een score van honderd procent geslaagden.

Hoe verklaart Anita O'Connor, directeur voortgezet onderwijs Veghel, de goede resultaten van het Zwijsen College en het Fioretti College? ,,Hoewel ik daar geen onderzoek naar gedaan heb heb ik daar wel een idee over. Volgens mij zit dit enorm in de gepersonaliseerde aanpak op beide scholen, al is die aanpak op beide scholen wel verschillend. Op het Fioretti gaat het met name om de persoonlijke begeleiding van iedere leerling. Het personeel is verdeeld in kleine teams die samen volledig verantwoordelijk zijn voor een deel van de leerlingen. De leraren kennen de leerlingen dus erg goed en weten waar ze begeleiding bij kunnen gebruiken. Op het Zwijsen wordt vooral op maat onderwijs gegeven en kan een leerling sneller door de stof heen die hij gemakkelijk vindt. Daardoor is er meer tijd over om die dingen te doen waarin hij niet zo sterk is."