Huiszoeking in Udense woning in actie tegen witwassen, twee aanhoudingen

Beroemde streetart oud-Ude­naar nu ook te zien op muur Udens College

22 juni UDEN - In Amerika is hij beroemd, in zijn oude woonplaats Uden kent amper iemand hem. Tot nu toe dan want Eelco van den Berg (44) geeft zijn visitekaartje af bij het Udens College. Een prachtige muurschildering, wel gedoemd om te verdwijnen.