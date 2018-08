Huurder wil huisuitzetting door burgemeester Uden voorkomen

Natuurbe­heer­ders vinden nogal eens vreemde bewoners in het bos

29 augustus SINT-MICHIELSGESTEL - Een paar keer per jaar is het raak. Dan vinden mensen van Brabants Landschap en Staatsbosbeheer vreemde bosbewoners in hun natuurgebieden zoals in Zegenwerp in Sint-Michielsgestel. Hulp bieden is het juiste antwoord.