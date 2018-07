In Limburg verdronken Udenaar (52) was ondernemer Léon Bisschops

Bisschops was grootaandeelhouder en directeur/eigenaar van het kledingbedrijf Gerlon in Uden. Dat jarenlang zeer succesvolle bedrijf werd in 1964 opgericht door zijn ouders. Het maakte damesmode voor grote retailketens. In 2012 werd de onderneming failliet verklaard.

Bisschops' bedrijf Gerlon was in 2009 in de problemen gekomen onder meer na de overname van het Eindhovense confectiebedrijf The Line Fashion. Gerlon en The Line Fashion behaalden in 2008 gezamenlijk nog een omzet van 50 miljoen euro. Met Gerlon was de familie Bisschops in 2005 ondernemer van het jaar tijdens het Business Gala in Uden.