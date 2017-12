Indrukwekkend eerbetoon aan oorlogsslachtoffers in Uden

Ongeveer 150 mensen, onder wie enkele veteranen en veel kinderen en jongeren, hielpen mee met aansteken van de kaarsen. Het is voor het eerst dat op kerstavond een kaars brandt bij elk graf. Uden haakt hiermee aan bij een landelijk initiatief om oorlogsslachtoffers ook op deze bijzondere dag te eren. De brandende kaarsen vormden een indrukwekkend beeld.



Voorzitter Koen Hehenkamp van de Stichting Oorlogskerkhof Uden: ,,Ik ben onder de indruk dat we hier met zovelen zijn om de lichtjes te ontsteken. Wij ontvangen als stichting door het jaar heen veel nabestaanden. Het is ongelooflijk hoeveel nabestaanden wij in de loop der jaren hier hebben ontvangen. De nabestaanden willen weten wat er met hun dierbaren gebeurd is in de jaren veertig-vijfenveertig. Het is goed dat we hier zijn op 4 mei en in november op Remembrance day. En nu zijn we hier om een goed gebruik in den lande voort te zetten in Uden. Dankzij Tanja Bovens Bunink."



Waarop applaus klinkt en Tanja de eerste kaars, bij het monument, aansteekt.