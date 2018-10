Jaarvergadering Beter Bed in Uden

Mannen in DHL-jas slaan slachtof­fer in elkaar in Uden, politie spreekt van zware mishande­ling

21 oktober UDEN - In de omgeving van de Kruisherenstraat in Uden is zaterdag aan het begin van de avond een zware mishandeling geweest. De politie is op zoek naar twee mannen die een jas van koeriersbedrijf DHL aan hadden.