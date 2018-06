Jongen vermoedelijk neergestoken in uitgaanscentrum van Uden

UDEN - In het uitgaansgebied rondom de Sint Janstraat in Uden is op 27 mei rond 2.30 uur 's nachts vermoedelijk een jongen neergestoken. Dat meldt de politie, die op zoek is naar getuigen, donderdagochtend.

De jongen ging die nacht uit in Uden. Op een gegeven moment raakte hij zijn vriend kwijt. Hij raakte ongerust en ging daarom buiten naar hem op zoek, ergens achter café Sergeant Peppers aan de Sint Janstraat.

Hier liepen in zijn beleving vier personen kort achter hem. Vervolgens voelde hij ineens een stekende pijn in zijn been. Het slachtoffer viel hierdoor op de grond en werd daar door de daders achtergelaten.

Operatie

Pas een aantal dagen later werd er een voorwerp uit het been van de jongen gehaald. Dat gebeurde middels een operatie. Omdat het voorwerp eerst nader wordt onderzocht door een team van Forensisch Technische Opsporing meldt de politie nog niet wat voor voorwerp er uit zijn been werd gehaald.