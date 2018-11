Kinderlokker via Playstation actief: jongens (8) uit Uden en Dommelen misbruikt

Met een jongetje uit Uden legde hij contact via de Playstation, zijn slachtoffer in Dommelen lokte hij mee met het smoesje dat in het park bij het Cornelisdal emoji-poppetjes te vinden zouden zijn. Officier van justitie Wineke Wichern had het woensdag op de rechtszitting in Den Bosch over 'een man die ongelooflijk veel tijd en energie heeft gestoken in het lokken van kinderen om zijn seksuele behoeften te bevredigen.' Ze eiste vier jaar celstraf plus tbs voor het misbruik en bezit van kinderporno.