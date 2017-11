Knallen boven provincie Zeeland door Volkelse F-16's die reageren op dreigende situatie

Uden: 'Vorig jaar hadden we hier nog wél een mooi verlichte boom'

29 november UDEN - Potverdorie, vorig jaar was de plataan bij ijscafé Holland in hartje Uden nog prachtig verlicht, zie foto hieronder. ,,Maar moet je nu eens kijken. De boom is rigoureus gesnoeid. En er hangt geen enkele verlichting meer in. Jammer, heel jammer", oordeelt Ron Holland van de gelijknamige ijszaak.