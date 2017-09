Kunstenares Marga 'heel verdrietig': kunstwerk op basisschool Uden als 'oud vuil weggedaan'

UDEN - Kunstenares Marga Jansen is er heel verdrietig om. Ze mist het kunstwerk 'Schatkist' dat ze had gemaakt voor basisschool De Petteflet in Uden, vroeger de Jan Bluyssenschool genoemd. Haar kunstwerk is nergens meer in die school te bekennen, hoewel dat was afgesproken.

Een bijzonder werk want het bestond uit spullen en materialen die waren gered uit de op 1 januari 2015 compleet afgebrande school.

,,Twee jaar geleden werd het kunstwerk bij de noodlokalen onthuld. De school zou er een mooi plekje voor zoeken in het nieuwe gebouw dat er vorig jaar is gekomen. Maar dat is nooit gebeurd."

,,Het stond al lange tijd buiten te verlummelen. En nu kan ik het nergens meer zien. Het is kennelijk als oud vuil verwijderd", aldus Jansen tot haar spijt.

Verwerking

Het kunstwerk heeft kinderen, ouders en team erg geholpen bij het verwerken van de brand, reageert schooldirecteur Klaske van den Berg. Voor de nieuwbouw van de school leende het kunstwerk zich niet echt, stelt zij.

,,Het is namelijk niet gericht op de toekomst en straalt vooral veel ellende en droevigheid uit. Bovendien is het kunstwerk erg groot." Van den Berg geeft aan contact gelegd te hebben met Jansen om haar te vragen of zij het kunstwerk kon veranderen, maar de kunstenares wil dat niet.

Nergens medewerking

,,Vervolgens hebben we een aantal organisaties in Uden benaderd om het kunstwerk tentoon te stellen. Ook nu nergens medewerking. En ook de gemeente kon ons niet verder helpen. Daarop besloten we het kunstwerk mee te nemen naar de nieuwbouw. We hebben het buiten, op het plein, een plekje gegeven.