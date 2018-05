Laatste liefde van Elvis Presley komt voor uniek bezoek naar Uden

Alden was vanaf november 1976 haast elke dag bij Elvis. Ze was pas toen pas 20 jaar oud. Alden was bij Elvis op Graceland, was met hem in Las Vegas en ging mee op zijn laatste tournee, maar ook tijdens zijn laatste vakantie op Hawaii in maart 1977 was zij samen met Elvis. Het was ook Ginger die op 16 augustus het levenloze lichaam van Presley aantrof, nadat hij niet reageerde op haar geroep.