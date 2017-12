Laatste optreden van punkrockband The 101's in De Pul Uden; 'We wilden geen jongensband zijn'

UDEN - De eerste cd-presentatie van de band The 101's was in de Pul, het laatste optreden ook. ,,Voorlopig lijkt het hoogst haalbare bereikt, het is goed zo."

Dirk Delisse en Mark Welten uit Erp, Rens van de Tillaer en Andy van de Vossenberg uit Keldonk zaten op het Fioretti College in Veghel. Ze waren 16 jaar en ze hadden één ding gemeen: muziek. Ze noemden hun band The 101's. De heren hadden veel ambitie. Zoveel dat ze al na twee jaar liever niet als school- of jongensbandje betiteld wilden worden. Hun band was immers op weg om bekendheid op te bouwen, ook buiten de regio.

,,We zijn als punkrockband op ons achttiende jaar gaan spelen op festivalletjes. We groeiden en staken al onze tijd, energie en geld in het ontwikkelen van onze muziek en bekendheid. We maakten videoclips, gingen op toernee, speelden van donderdagavond tot en met zondagavond. Dat was vermoeiend, maar omdat we het leuk vonden, ging het goed", vertelt Delisse, de gitarist. In 2014 kwam het eerste album 'For the Years' uit. Het tweede en laatste abum kon dankzij crowdfunding in San Fransisco worden opgenomen.

Delisse: ,,We zijn echt een 'do it yourselfband' en zijn daar trots op. Nu zijn we 28 jaar, hebben een baan en zijn na 12 jaar nog steeds vrienden. We hebben onze doelen deels bereikt en we zijn tevreden. Zo sluiten we dan ook af, eerlijk en trouw naar onszelf."

The 101's treden vrijdag samen op met Black Bone, Harsh Realms en On Fire. Ook voor On Fire is het een afscheid van de podia. De avond begint om 19.30 uur. Er rijdt speciaal voor fans een bus van Gemert, via Boekel en Volkel naar Uden en terug.