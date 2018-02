Lachen vergaat Udens theatergezelschap voor verstandelijk beperkten even door diefstal van bus

UDEN - Het theatergezelschap heet De Lachende Zon, maar dat lachen verging hen donderdag even toen bleek dat hun bestelbus met theaterspullen was gestolen in Uden. Deels onvervangbare spullen die een belangrijke rol spelen in de theatervoorstellingen voor mensen met een verstandelijke beperking.

,,Dinsdagavond zette mijn man de bus neer aan de Keizershof in Uden", vertelt zakelijk leider Manon van Hees, ,,op de plek waar we eigenlijk al 25 jaar parkeren. Mijn man is toen grieperig in bed gekropen, maar toen ik er vanmorgen langskwam was de bus verdwenen - een witte Mercedes Sprinter." Omdat ze vermoedt dat de bus al woensdag verdween, denkt Van Hees dat de bus al lang en breed het land uit is. Sinds ze bij de politie hoorde dat dit soort bussen met regelmaat verdwijnt, koestert ze niet veel hoop dat ie snel wordt teruggevonden.

De bus was echter wel verzekerd, maar de voor De Lachende Zon waardevolle inhoud echter niet. Het gaat onder meer om een bellenblaasmachine, een grote geluidsbox en vooral om een reeks handgemaakte poppen waarmee ze de voorstellingen spelen. Speciale voorstellingen in instellingen voor mensen met een verstandelijke beperking. Ossenaar Arnoud van Dijcke verspreidde het bericht van de diefstal, vooral ook omdat zijn meervoudig beperkte zoon Jelle de voorstellingen van De Lachende Zon erg waardeert. ,,Het is een hele persoonlijke manier van belevingstheater die ze opvoeren, ze weten bij de toeschouwers precies de goede snaar te raken. Ze leveren echt maatwerk!"