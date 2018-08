Lek in olieleiding blijkt boosdoener in Bernhoven, ziekenhuis deels ontruimd

VIDEO Summer Vocals Oss: 'Prachtig wat je in één week kunt bereiken'

17 augustus OSS - Twee groepen zangers doken afgelopen week vijf dagen onder voor een intensieve, leerzame week. Ze doen mee aan Summer Vocals, een bijzonder zangproject in de zomervakantie voor gevorderde én beginnende zangers uit heel Nederland. Zaterdag laten ze in de Groene Engel horen wat je in één week kunt bereiken.