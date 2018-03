Ludieke protestactie tegen fusie met Uden bij kapsalon in Schaijk

SCHAIJK - Het houdt de gemoederen flink bezig in Schaijk: moet het dorp straks gaan fuseren met Oss of Uden? Kapper Maarten Ploegmakers kiest duidelijk voor Oss en liet zijn kapsalon daarom op ludieke wijze annexeren door Heerlijkheid Herpen.

Om een in zijn ogen ongewenste fusie met Uden te voorkomen, heeft Maarten Ploegmakers zijn grondgebied laten annexeren door de schout van Heerlijkheid Herpen, Martijn van den Berg. Heerlijkheid Herpen is een deel van de Vrijstaat Land van Ravenstein, dat enige tijd geleden Oss ook al heeft 'geannexeerd'.

Enquête: voor Oss of Uden

Ploegmakers: ,,Mijn stuk grond behoort nu dus 'officieel' tot Oss, waardoor een fusie met Uden onmogelijk is geworden natuurlijk!" Om zijn daad kracht bij te zetten heeft hij een heuse slagboom voor zijn winkeldeur geplaatst, die de grens met Heerlijk Herpen markeert. ,,Zonder visum komt men er niet in hoor. Nou ja, als er geld te verdienen valt wel natuurlijk!", lacht Ploegmakers met een brede grijns.

Arie de Kleijn van de Schaijkse politieke partij DS67: ,,Wij hebben een extra enquête gemaakt, die op 21 maart bij alle Schaijkse stemhokjes neergelegd wordt. Dan kunnen de inwoners van Schaijk niet alleen stemmen voor de gemeenteraad en de zogenaamde sleepwet, maar mogen ze ook kiezen of ze voor een fusie met Oss of met Uden zijn. Overigens heeft DS67 geen mening over de juiste fusiestad voor Schaijk; dat laten we geheel aan de kiezers over."

Alles op Oss gericht

Morits Beumer van Progressief Landerd vindt het nog veel te vroeg voor zo'n enquête. Beumer: ,,Laten we eerst maar eens gaan onderhandelen met die gemeenten. Pas dan weten we waar we voor of tegen kunnen zijn." Ook Progressief Landerd geeft geen stemadvies in deze, maar zegt wel toe de uitslag van de enquête zorgvuldig te bekijken.

Het is overduidelijk dat Maarten Ploegmakers voor de fusie met Oss is. Ploegmakers: ,,De politieke partijen hier durven zich niet uit te spreken voor welke fusiegemeente zij zouden kiezen. Nou ik wel; wij horen niet bij Uden! Alles hier in Schaijk is op Oss gericht en niet op Uden. Het zou zeer onnatuurlijk zijn om daar tegenin te gaan."

Nadenken over Oss of Uden

Riet Goossens, oud-Kamerlid van het CDA en een echte Schaijkse, krijgt het eerste 'inreisvisum' overhandigd. Goossens is ook fel tegen de fusie met Uden: ,,Historisch gezien horen wij gewoon bij Oss. Onze kinderen gaan daar naar school en we hebben tal van historische en agrarische banden met Oss". Op de vraag of haar zojuist verkregen visum voor dit stukje Heerlijkheid Herpen ook bijdraagt aan het kiezen voor Oss als fusiegemeente, antwoord Goossens volmondig met ja. ,,Deze ludieke actie helpt zeer zeker. Al is het maar omdat mensen nu goed of beter gaan nadenken over hun toekomst en of we straks beter af zijn met Oss of Uden."