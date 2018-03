Man stapt in stromende regen uit auto op A2 om verdrietige Saskia (32) te steunen: 'Dit was zo bijzonder'

Deze vrouw, de 32-jarige Saskia Veldhuis uit Mariaheide, is er nog steeds ondersteboven van. Ze is naarstig op zoek naar de man die haar met slechts een paar woorden weer een fijn gevoel gaf. ,,Dit was echt super bijzonder.”

Vechten tegen de tranen

Gisterochtend staat Saskia 'voor de zoveelste keer' in de file op de A2 bij Everdingen, in de richting van Utrecht. Saskia voelt zich, door een samenloop van omstandigheden, niet zo fijn. Ze moet vechten tegen de tranen. Wanneer er een gevoelig liedje op de radio voorbijkomt, komen die alsnog.

'Ik werd door hem gezien'

Eenmaal aangekomen op haar werk komt bij Saskia het besef: dit was wel echt heel bijzonder. ,,Ik had echt het gevoel dat ik door hem gezien werd”, zegt ze tegen deze krant. ,,Dit is nou de kracht van mens zijn. Het wonder van belangeloos om een ander geven. Echt geweldig. We hebben meer van dit soort mensen nodig."