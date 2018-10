Mannen in DHL-jas slaan slachtoffer in elkaar in Uden, politie spreekt van zware mishandeling

Opnieuw stormloop bij kijkdag Peelrand­breuk Uden

20 oktober UDEN - ,,De breuk leeft", constateert VU-onderzoeker Rimbaud Lapperre met een brede glimlach. Wat heet. Opnieuw staat het publiek in drommen te wachten om samen met hem af te dalen naar de bijzondere Peelrandbreuk die tijdelijk is blootgelegd aan de Lageburchtweg in Uden.