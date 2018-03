McDonald's wil nog voor Kerstmis open op Foodcourt Uden

Nu de procedure bij de Raad van State achter de rug is en zo'n beetje alle bezwaren zijn afgewezen, wil de gemeente vol gas door met de ontwikkeling van het terrein. Dat begint met de omlegging van de Looweg die nu nog dwars over het toekomstig Foodcourt loopt. Straks zal de weg de grenzen van het terrein volgen.

Paaltjes

Na de reconstructie, die zo'n drie maanden gaat duren, kunnen straks alleen nog fietsers en bromfietsers over de Looweg. Sluipverkeer dat de weg nu nog gebruikt om van de Nistelrodeseweg richting Looweg/Karperdijk te rijden, stuit straks op paaltjes. Ook landbouwverkeer moet voortaan omrijden via de rondweg. Een besluit dat is genomen in goed overleg met landbouworganisatie ZLTO, aldus wethouder René Peerenboom. Ook omwonenden en het Fiets Forum Uden hebben kunnen meepraten over de omlegging van de Looweg.