Megarestaurant in oude V&D Uden heeft plek voor maximaal 670 man

UDEN - Het nieuwe restaurant in de oude V&D in Uden wordt opgezet volgens de formule van het 'Wapen van Rosmalen'. Oftewel: 2,5 uur eten en drinken voor een vaste prijs met gerechten van alle denkbare keukens in de wereld.

Het wordt een megazaak met op topdagen plek voor maximaal 670 gasten, overdag is er er een apart gedeelte als brasserie geopend. Voordat Uden er terecht kan, is het zeker eind 2018.

Dinsdagavond werden buren en omwonenden bijgepraat door de initiatiefnemers, de broers Steven en Andy Wang. Andy zit al zijn leven lang in de horeca en heeft in Heesch cafetaria 't Rul. Steven Wang runt, met succes volgens eigen zeggen, het 'Wapen van Rosmalen', onderaan de snelweg A59 bij Rosmalen. In Uden willen de twee iets vergelijkbaars neerzetten onder de naam 'Etenstijd'.

Parkeerprobleem

Het gaat echter nog zeker een jaar duren voordat alles geregeld is. Een eerste verkenning door de gemeente leert dat er op topdagen te weinig parkeerplek in de buurt is voor alle gasten. Hoe dat opgelost gaat worden, is nog onduidelijk. Ook waren er vanuit de buurt veel vragen en zorgen over de geplande ingang, rechts naast de inrit naar de parkeergarage. Daar komt een brede trap met lift maar volgens de buurt is die plek levensgevaarlijk vanwege alle verkeer dat door de Marktstraat rijdt. Wordt naar gekeken, aldus de plannenmakers, in samenhang met de voor 2018 geplande reconstructie van die winkelstraat.

Volledig scherm Andy Wang toont een schets van de nieuwe indeling van de eerste verdieping. Er is plek voor maximaal 670 mensen. © Hans van Alebeek

Eigenlijk bestaat de horecazaak op de eerste verdieping uit twee delen. Vanaf 11.00 uur is het een brasserie, ongeveer op de plek van de oude La Place met plek voor zo'n 180 man. Rond 16.00 uur gaat daar de deur op slot en opent het all you can eat-gedeelte waar iedereen vooraf afrekent. Daar is ruimte voor nog eens 430 man, op topdagen op te rekken naar het maximaal toegestane aantal van 670 man dat ook voor V&D gold.