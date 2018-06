Motorrijder van motor af geslagen door meerdere daders na verkeersruzie in Uden

Schutter Cruyff Court Uden: 'Ik mikte op een kauw'

1 juni DEN BOSCH/UDEN - ,,Amerikaanse toestanden in Uden." Advocaat Albert Hamelers trok donderdag een parallel tussen schietpartijen met meerdere slachtoffers in de Verenigde Staten en de gebeurtenissen rond het Cruyff Court in Uden op 28 augustus 2016. Een 64-jarige Udenaar schoot die dag gericht op een aantal voetballende jongens met een zware luchtbuks, zo stelt het Openbaar Ministerie.