Na Australië werd het Uden voor diamanten paar Martien en Thea Rutten

Huiszoe­king in Uden in actie tegen witwassen: luxe chalet, jacuzzi en auto's in beslag genomen

25 juni UDEN - Een echtpaar is maandagochtend in Uden aangehouden in een actie tegen witwassen. In de woning van het stel in de Muziekwijk, hun chalet op een vakantiepark in de omgeving en in een door hen gehuurde loods zijn doorzoekingen verricht.