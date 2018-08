Oefeninterland Jong Oranje bij UDI'19 in Uden

Snoeien

27 augustus De voortuinen in Keldonk liggen er over het algemeen keurig netjes bij. Geen wonder dat ze voldoende geschikte mensen hebben weten te vinden om het groen in het dorp voortaan zelf te onderhouden. De gemeente Meierijstad is er blij mee. Drie groepjes van ieder acht vrijwilligers gaan bij toerbeurt aan de slag om in het gebied rondom de Antoniusschool en 't Span te schoffelen, te snoeien, bankjes schoon te maken en afvalbakken te ledigen. ,,Dat doen ze keurig. Het ziet er netter uit dan voorheen'', meent Truus van Wanrooij (53). ,,Ik heb ze al vaak gezien. Wel vreemd dat de gemeente dit niet doet.'' Als ze hoort dat het geld, dat de gemeente voor het onderhoud normaal aan een aannemer kwijt is, terugvloeit naar de dorpsraad, vindt ze het 'toch wel mooi'.