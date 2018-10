Onderzoek Peelrandbreuk Uden: krabben in vlaflip van zand en ijzer

Uden schiet Terra Victa te hulp maar is het ook genoeg?

11 oktober ODILIAPEEL - De gemeente Uden schiet Terra Victa en het Peelhonk financieel te hulp. Of het genoeg is moet nog blijken. De overkoepelende stichting MFA Odiliapeel is in de problemen gekomen door de enorm uitgelopen verbouwing van het dorpshuis.