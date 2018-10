Opnieuw stormloop bij kijkdag Peelrandbreuk Uden

Onderne­mers vieren feestje in bijna afgeronde St. Janstraat Uden

18 oktober UDEN - De zandbak voor hun deur is nog niet voorbij maar dat weerhoudt Jaap Verhoof van kledingzaak Mode bij Jaap en aannemer Dot Selten er niet van om zaterdag een feestje te bouwen in de St. Janstraat in Uden.