Pantein denkt zonder zorgstop te kunnen in zomer

,,We hebben de personeelsplanning voor de zomerperiode rond weten te krijgen. Van opnamestops is nu dus geen sprake’’, zegt een woordvoerster van de Boxmeerse zorgstichting. Al is dat laatste ook weer geen honderd procent garantie. ,,Omdat zorg nooit voorspelbaar is. We doen ons uiterste best om ook in de zomerperiode de zorg aan cliënten zo goed mogelijk te regelen. Het kan zijn dat we onze werkwijze soms iets moeten aanpassen; dat we bijvoorbeeld op een eerder of later tijdstip langskomen dan mensen van ons gewend zijn. Cliënten worden daarover geïnformeerd.’’

Symfonie

Vorig jaar zomer moest Pantein voor het eerst in de historie nieuwe cliënten weigeren voor de zorgcentra Symfonie in Boxmeer en Op 't Hoogveld in Sint Anthonis. Duurde de opnamestop in Sint Anthonis enkele weken, die in Boxmeer omvatte tweeënhalve maand. Zowel in Boxmeer als Sint Anthonis was personeelstekort de oorzaak. In de vakantiemaanden in de zomer speelt het tekort aan zorgmedewerkers altijd extra op.

