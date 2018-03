Parapluplan ter voorkoming van ongewenste vestigingen supers in Uden

UDEN - Aan de vestiging van Aldi op de plaats van woninginrichter Van Oort aan de Vijverlaan in Uden kan de gemeenteraad niks meer doen. Maar om toekomstige ontwikkelingen in de hand te houden nam ze donderdagavond een paraplubestemmingsplan aan.

Formeel sprak de gemeenteraad over een 'paraplubestemmingsplan' dat ervoor moet zorgen dat er geen supermarkten meer kunnen komen op plekken die de gemeente niet wil. In feite ging het de hele avond over de komst van een Aldi aan de Vijverlaan die Uden knarsentandend moest toestaan.

Lees ook Van Oort Interieurs in Uden wordt grote Aldi supermarkt Lees meer

Vergunning

,,Als we jaren geleden hadden meegewerkt aan een uitbreidingsverzoek van Aldi voor de zaak die op de hoek Violierstraat-Ereprijsstraat zat, hadden we ons alle problemen van nu bij de Vijverlaan niet op onze hals gehaald", zei Ruud Geerders (Gewoon Uden). Uden moest een vergunning verlenen voor een nieuwe Aldi-super op de plaats waar nu de meubelzaak van Van Oort zit, omdat daar een detailhandelsbestemming op zat. ,,We kunnen dus geen bezwaar maken tegen de nieuwbouw, alleen tegen de verkeerssituatie", zei burgemeester Henk Hellegers. Hij treedt in deze zaak als plaatsvervangend portefeuillehouder op vanwege de familierelatie tussen wethouder René Peerenboom en de familie Van Oort. ,,Pas als er een nieuwe aanvraag van Aldi zou komen kunnen we een vergunning weigeren omdat die dan valt onder het paraplubesluit", legde Hellegers uit. ,,Jammer dat we zo'n paraplubesluit dan niet tien jaar eerder hebben genomen", zuchtte Jan Verbruggen (SP). Volgens Geerders hebben de raad en het college destijds zitten slapen.