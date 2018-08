Patiëntenstop bij oogheelkunde ziekenhuis Bernhoven opgeheven

Addy van den Krommenac­ker ontmoet zijn personage uit Udense Musical

30 augustus UDEN - Addy van den Krommenacker was donderdagavond in Uden om de persoon te ontmoeten die zijn personage speelt in de Udense Musical. Jeroen Janssen speelt de rol van de bekende couturier in de zesde editie van de Udense Musical met de titel 'Uden in Noot'. Van den Krommenacker is zelf aanwezig bij première op 7 december in Markant.