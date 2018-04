Patiëntenstop voor afdeling oogheelkunde op Bernhoven

Video Groot drugslab in Zaltbommel ontdekt: 14 invallen, zes arresta­ties

16 april ZALTBOMMEL - De politie is maandagochtend vroeg binnengevallen op veertien locaties in Zuid-Nederland, waaronder Zaltbommel, Odiliapeel, Eindhoven, Den Bosch, Schijndel en Uden. In Zaltbommel werd op een bedrijventerrein een opslag van drugs en een groot drugslab aangetroffen. Er zijn in totaal zes mensen aangehouden.