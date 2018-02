Politie publiceert foto van aanvaller jonge moeder in Uden nadat hij zich niet vrijwillig meldde

Zwangere Zaterdagen in ziekenhuis Bernhoven

22 februari UDEN - Geboortezorg Kiem houdt in ziekenhuis Bernhoven vijf 'Zwangere Zaterdagen' met een informatiemarkt over zwangerschap en bevalling. Dat is nodig ondanks dat er veel te vinden is op internet. Vrouwen zien door de bomen het bos niet meer. Zaterdag is de eerste.