Politieke partijen trotseren de kou voor de kiezers in Uden

Hoeveel valt er op 21 maart te kiezen? In Uden bijna 12 gegadigden voor een zetel

13 maart Bijna 54.000 mensen hebben zich kandidaat gesteld voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart. Voor elke beschikbare plek in de gemeenteraad zijn er gemiddeld iets minder dan zeven gegadigden. Koploper in de regio is Den Bosch, waar voor elke raadszetel bijna 14 mensen op de lijst staan. Hekkensluiters zijn Maasdriel en Reusel- De Mierden met 3,8 gegadigden per zetel