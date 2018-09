Proefplek voor landbouw aan Middenpeelweg veel groter

Opnieuw schennis­ple­ger actief aan Boekels­edijk in Uden

17 september UDEN - Aan de Boekelsedijk in Uden bij het sportpark is opnieuw een schennispleger gesignaleerd. Het gaat om een ongeveer 50 jaar oude man die in de bosjes tegenover de tennisclub stond en passerende meisjes vroeg om naar hem toe te komen.