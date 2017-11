Prominent Udenaar Harrie van den Elsen (94) overleden

Harrie van den Elsen stond aan het hoofd van een roemruchte grote, Udense familie. Zijn leven lang woonde die op dezelfde grond aan de Hoevenseweg, de plek waar Harrie ook tot de laatste dag verbleef. Van den Elsen had jarenlang een tuinbouwbedrijf en was 22 jaar voor het CDA wethouder in Uden. Op alle denkbare terreinen was hij bestuurlijk actief. In de jaren zeventig had hij wel 25 voorzittersfuncties en zat hij in talloze samenwerkingsverbanden.