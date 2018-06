Provincie pakt verkeerstunnel Volkel aan, bewoners kunnen meedenken

VOLKEL - De provincie Noord-Brabant laat de verkeerstunnel in de Nieuwstraat in Volkel aanpakken om een lekkageprobleem op te lossen. De tunnel wordt tijdelijk afgesloten voor het verkeer.

In de eerste week van juli is de tunnel wel nog te voet toegankelijk, tussen 9 en 27 juli is de tunnel voor alle verkeer gesloten. Het asfalt en een gedeelte van de betonnen bovenlaag van de tunnel wordt weg gefreesd. Daarna worden alle naden gedicht en wordt er een betonnen deklaag aangebracht.

Omdat de trottoirs in zijn geheel verwijderd worden, bestaat de mogelijkheid om de tunnel te zijner tijd opnieuw in te richten. Daarvoor wil de gemeente Uden graag in gesprek met inwoners 'om samen te komen tot een veilige en comfortabele inrichting van de tunnel en aansluitende wegen'.

Welke indeling voor de voet- en fietsstroken zien gebruikers graag? Op donderdag 21 juni tussen 18.30 en 20.00 uur gaan medewerkers van de gemeente met inwoners hierover in gesprek.