RTL 4 onder vuur door deskundigen: 'Waarom zet je StukTV niet in?'

UDEN/HILVERSUM - RTL ligt onder vuur. Televisiecriticus Angela de Jong schreef gisterochtend in haar column in deze krant over een ‘stuitend arrogant clubje’ . Het leverde honderden reacties van lezers op. Ze krijgt ook bijval van andere deskundigen uit tv-land. ,,Er ligt een zwarte deken over RTL.''

'Wat altijd gewoon een leuke zender was, is verworden tot een vervelend egocentrisch clubje dat ervan overtuigd is dat de hele wereld om RTL draait’, stelde Angela de Jong. 'Kijk naar RTL Boulevard, kijk naar RTL Late Night, kijk naar het gros van de andere shows waarin steeds weer dezelfde koppen opduiken.’ Ze verwijt RTL - dat jarenlang de sterren van de hemel scoorde en nu kijkers ziet weglopen – ook een gebrek aan vernieuwing. 'Alle creativiteit is op.’



Udenaar Giel de Winter

Ruud de Langen van bureau Mindshare: ,,Ik vraag me ook af waarom je niet iemand van StukTV (het populaire YouTube-kanaal van Udenaar Giel de Winter, dat vorig jaar commercieel in zee ging met RTL, red.) in de zenderleiding zet. Die gasten weten wat jongeren leuk vinden om te zien. Galjaard komt, hoe je het ook wendt of keert, uit de oude wereld.”

Voormalig RTL-baas Fons van Westerloo: ,,Als het heel lang goed gaat, zoals bij RTL, sluipt er een vorm van arrogantie in. Het loopt lekker, waarom dan veranderen? Dat gaat ten koste van de creativiteit. En op een dag word je wakker en ben je te laat met renoveren en innoveren.’’

De cijfers van RTL dalen, ziet ook Ruud de Langen. Als ceo van Mindshare, het bureau dat zendtijd inkoopt voor adverteerders, is hij een belangrijke schakel tussen de reclame- en de televisiewereld. ,,RTL is in de eerste helft van september zelfs de grote verliezer in de belangrijke jongere doelgroep 20-49 jaar.’’ De zendergroep scoorde 2,2 procentpunt minder marktaandeel vergeleken met dezelfde periode vorig jaar (dat is tot en met 17 september).

Maar ligt daar arrogantie aan ten grondslag? De Langen: ,,Dat zou kunnen. RTL is altijd wel de meest afstandelijke en naar binnen gekeerde zender. Waar we met andere, zoals met SBS, geregeld overleg voeren, gebeurt dat zelden met RTL. Terwijl het zeker nu goed zou zijn voor wat reflectie. Ik heb binnenkort wel een afspraak met de nieuwe ceo Sven Sauvé, maar programmadirecteur Erland Galjaard laat zich in gesprekken al helemaal niet zien.”

Tv-kenner Bert van der Veer vindt het logisch dat er na het waanzinnige succes ook een dip komt, maar bestrijdt de neiging tot arrogantie bij RTL. ,,Dan zouden ze op zaterdagavond een concert uit het concertgebouw uitzenden en denken: de kijker pikt dat wel. Dat doet RTL niet. Ze maken programma’s op verwacht succes. Sommige zijn niet zo succesvol, maar kunnen wel geld opleveren. Tegelijk kun je ook constateren dat de creativiteit op is.''

,,Kijk, Johnny de Mol maakt een mooi programma en de dramaserie Meisje van plezier is ook het aanzien meer dan waard, maar er ligt momenteel een zwarte deken over RTL. Alsof ze zich daar voorgenomen hebben om maatschappelijk relevanter te worden, maar dat leidt tot programma’s waar je somber van wordt, zoals dat van Angela Groothuizen (Spreekrecht). Hoe liefdevol ook gemaakt, hoe goed de bedoelingen ook zijn, je krijgt er gewoon een klotegevoel van'', aldus Van der Veer die zich al langer ergert aan de promotiepraatjes in Late Night en Boulevard. ,,Ik noem dat incestueus.”

Wat nu? ,,Een oplossing is er niet op korte termijn, want veel programma’s staan al gepland. Het resetten zal tijd kosten”, meent Van der Veer.

,,Het klinkt cynisch”, vervolgt Van Westerloo, ,,maar in dit geval wordt er meestal naar een andere programmadirecteur gezocht. Het zou kunnen dat RTL daar nu aan toe is. Nieuwe mensen hebben frisse nieuwe ideeën, dat helpt. Bijna alle programmadirecteuren in Nederland weten dat het ze een keer gaat overkomen. Maar het is geen verloren zaak, hoor. Het is nu wakker worden, de kop schudden en nieuwe dingen bedenken.”