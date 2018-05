Sam's Bistro Uden nog dicht na 'spoor van vernieling' door eigenaar

Coverbands en tributes doen het goed op 'Alle Remmen Los', het feest van BZB

10 mei LOOSBROEK - Coverbands en tributes aan grote namen in de popgeschiedenis zijn niet meer weg te denken van muziekfestivals. Ook niet op het zilveren verjaardagsfeest van BZB in Loosbroek, met name op deze Hemelvaartsdag.