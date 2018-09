Samenwerking tussen Radboudumc en Bernhoven in voordeel van patiënt

Dat is de intentie van de samenwerking die ziekenhuis Bernhoven is aangegaan met het Radboudumc in Nijmegen. Beide partijen hopen op deze manier de zorg voor hun patiënten te verbeteren.

Door de samenwerking tussen beide ziekenhuizen kunnen patiënten beter behandeld worden. Door samen de zorg in de regio in te vullen wordt het ook mogelijk om patiënten niet door te verwijzen maar meteen op de juiste plek te behandelen.

Pilot

Op dit moment lopen er al vijf pilotprojecten. Niet alleen op het gebied van KNO-zorg wordt concreet invulling gegeven aan de gezamenlijke zorg voor patiënten, ook de afdelingen Maag, Darm en Leverziekten werken inmiddels op deze manier samen. Patiënten die bij Bernhoven onder behandeling zijn kunnen dankzij de samenwerking ook in klinische studies van het Radboudumc deelnemen.

Ook het gebruik maken van elkaars kennis zoals bij de inzet van 3D-techniek draagt bij aan betere zorg. Met de samenwerking wordt het bovendien eenvoudiger om bij capaciteitsvraagstukken of inzet van specifieke expertise personeel uit te wisselen.

Korte lijnen

Yvette Gooskens, werkzaam als oorarts in Bernhoven: ,,We hebben onze uitleg, indicatiestelling, folders, protocollen, operatietechnieken, protheses en nazorg in Bernhoven volledig gelijkgetrokken met die van de otologie-afdeling van het Radboudumc. Hierdoor kunnen patiënten met een verwijzing voor bijvoorbeeld trommelvliessluitingen of problemen aan de gehoorbeenketen nu ook in Bernhoven terecht. Voordeel is dat patiënt sneller terecht kan zowel op de poli als voor een operatie."