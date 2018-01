Schuur in Uden in lichterlaaie, vlammen sloegen tijdelijk uit het dak

Na de storm volgt het puin ruimen: 'Straks wordt er zeil over het beton gelegd'

19 januari UDEN - Ze had niks in de gaten toen de dakbedekking van de eerste verdieping van haar huis afwaaide, mevrouw Van Oers uit de Wachtendonk in Uden. ,,Pas toen anderen aanbelden wist ik eigenlijk dat er wat aan de hand was." Het dakleer was door de zware storm los van het beton gekomen. Het gaat om de daken van zo'n twaalf woningen waarvan de bitumen, aan elkaar verbonden, bedekking afwaaide.