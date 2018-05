Scooterrijder gaat ervandoor na aanrijding in Uden

V&D Uden is nu echt voltooid verleden tijd

12:54 UDEN - Het is nu echt over en uit met de V&D in Uden. De grote letters V&D die nog jaren boven de oude ingang van het warenhuis in Hoek Promenade prijkten, zijn maandag verwijderd. In de oude V&D opent 24 mei de modeketen Cotton Club.