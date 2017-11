Sinterklaas warm onthaald in druk centrum Uden

BZB trakteert vroegboekers nieuw festival op mini-concertje

14:34 UDEN - Het aantal kaartjes voor de vroegboekers van het nieuwe festival Alle Remmen Los in Volkel was al verdubbeld maar nog waren de 500 tickets zaterdagmorgen in twee minuten uitverkocht. ,,Ongelooflijk", aldus organisator Rien Somers. ,,We wisten dat het leeft, maar zo erg?"