Slechts de stappen en gedachten vullen de stilte van de nacht tijdens de Samenloop in Uden

De Samenlopers stappen onvermoeid door, in de kou en de regen, in hun strijd tegen kanker. Iedereen een rondje van een uur, dan de wisseling in het team. Even opwarmen in de tent met warme koffie en of een wijntje. In de donkere nacht is er geen verschil tussen kleur, ras en geloof, ziek en gezond. En vandaag is in Uden sowieso iedereen in het paars. De muziek is gedoofd, de klanken van het lied Stap voor Stap, dat in de middag en avond meermalen door Pieter van der Schoten uit Zeeland is gezongen en dat hij speciaal voor deze Samenloop voor Hoop heeft geschreven, klinken nog na in ieders hoofd. Sommigen neuriën wat.