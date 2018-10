Sneller op het werk dankzij snelfietsroute Nistelrode-Uden

De gemeente Uden investeert ongeveer 400.000 euro in de F50, die loopt tot en met de Doelenweg. Het stuk van de Doelenweg naar de Hobostraat is al klaar. Van het stuk Hobostraat-Land van Ravensteinstraat is de financiering al geregeld via subsidie. Na een kleine onderbreking gaat de F50 na het centrum verder in de richting van Veghel.